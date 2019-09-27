Названы самые популярные имена среди миллиардеров

Аналитики элитного магазина детской одежды HushHush изучили информацию о его клиентах. Также они просмотрели открытые данные —список из тысячи самых богатых людей и семей Великобритании Sunday Times Rich List. Эта информация помогла вычислить имена, наиболее распространенные среди миллиардеров.

Названы популярные у петербуржцев имена для новорожденных Подробнее

Топ-10 мужских имен среди богачей выглядит следующим образом. Первую строчку получило имя Джон. Второе и третье места достались Дэвиду и Томасу. Также в рейтинге числятся Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.

Наиболее распространенное имя среди женщин-миллиардеров — Мэри. Вторую строчку заняло имя Джуди, а третье место — София. В топ-10 также числятся: Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи, Кирстен.

Основатель магазина Аарон Харпин надеется, что рейтинг поможет будущим родителям выбрать «идеальное» имя для ребенка, которое сделает жизнь новорожденного успешнее и шикарнее.