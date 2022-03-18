Имена самых популярных детских авторов озвучили в Минцифры

Самыми популярными детскими писателями в России стали Корней Чуковский и Джоан Роулинг. Такой информацией поделился представитель Минцифры Александр Воропаев во время расширенного заседания Комитета Госдумы по культуре. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«На первом месте у нас долгие годы уже Корней Иванович Чуковский — советский автор, проверенный классик, любимый мамами и папами, бабушками и дедушками. Он неизменно на первом месте. А вот дальше Джоан Роулинг, Холли Вебб», — сказал Воропаев.

Кроме того, в список попали такие писатели, как Арина Чунаева, Александр Пушкин, Николай Носов, Александр Волков, Виталий Бианки, Елена Ульева и Астрид Линдгрен.