Илон Маск решил уйти из Twitter

Американский миллиардер, глава SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что Twitter перестал быть актуальным и целесообразным.

По его мнению, «нормальным» пока выглядит социальный новостной сайт Reddit. Но, в принципе, пора уходить в офлайн.

Источник фото: Twitter

Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из Краснодара Подробнее

Время от времени Илон Маск радует российских пользователей Twitter, отвечая им по-русски. При этом глава SpaceX и основатель компании Tesla использует в своих комментариях идиомы.

Так, в апреле один из пользователей задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.

«Где инопланетяне?» — ответил вопросом на вопрос бизнесмен.

На еще один комментарий о том, что именно они сломали марсоход Opportunity, американский миллиардер ответил: «Вот где собака зарыта».

В августе 2018 года Илон Маск удалил свой профиль в другой социальной сети — Instagram. Там на его аккаунт были подписаны восемь миллионов человек. Причины своего поступка Маск объяснять не стал объяснять.