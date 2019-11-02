  • Илон Маск решил уйти из Twitter

    02 ноября 2019, 02:10

    Анастасия Кукова

    Американский миллиардер, глава SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что Twitter перестал быть актуальным и целесообразным.
    Илон Маск решил уйти из Twitter

    По его мнению, «нормальным» пока выглядит социальный новостной сайт Reddit. Но, в принципе, пора уходить в офлайн.

    Илон Маск решил уйти из Twitter | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из Краснодара

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    Время от времени Илон Маск радует российских пользователей Twitter, отвечая им по-русски. При этом глава SpaceX и основатель компании Tesla использует в своих комментариях идиомы.

    Так, в апреле один из пользователей задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.

    «Где инопланетяне?» — ответил вопросом на вопрос бизнесмен.

    На еще один комментарий о том, что именно они сломали марсоход Opportunity, американский миллиардер ответил: «Вот где собака зарыта».

    В августе 2018 года Илон Маск удалил свой профиль в другой социальной сети — Instagram. Там на его аккаунт были подписаны восемь миллионов человек. Причины своего поступка Маск объяснять не стал объяснять.