Илон Маск решил уйти из Twitter
По его мнению, «нормальным» пока выглядит социальный новостной сайт Reddit. Но, в принципе, пора уходить в офлайн.
Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из КраснодараПодробнее
Время от времени Илон Маск радует российских пользователей Twitter, отвечая им по-русски. При этом глава SpaceX и основатель компании Tesla использует в своих комментариях идиомы.
Так, в апреле один из пользователей задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.
«Где инопланетяне?» — ответил вопросом на вопрос бизнесмен.
На еще один комментарий о том, что именно они сломали марсоход Opportunity, американский миллиардер ответил: «Вот где собака зарыта».
В августе 2018 года Илон Маск удалил свой профиль в другой социальной сети — Instagram. Там на его аккаунт были подписаны восемь миллионов человек. Причины своего поступка Маск объяснять не стал объяснять.