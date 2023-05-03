Интересное 03 мая 2023, 11:52 Илья Авербух рассказал о своем новом ледовом шоу ко Дню Победы Фигурист Илья Авербух: чемпионы прокатятся под песни военных лет в исполнении оркестра

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Новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном» пройдет 4 мая в Москве и будет посвящено Дню Победы. Об этом хореограф рассказал сайтуTeleprogramma.pro.

По словам Авербуха, в шоу примут участие известные спортсмены, чемпионы России по фигурному катанию — Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Маринин и другие. Они представят свои номера под песни военных лет в исполнении живого оркестра.

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Авербурх подчеркнул, что каждый элемент в программе фигуристов будет рассказывать о великой истории страны.