Игровой дизайнер Хидео Кодзима создал студию кино в Лос-Анджелесе

Знаменитый игровой дизайнер Хидео Кодзима создал новую студию для работы в области музыки, телевидения и кино в Лос-Анджелесе. Она будет функционировать на базе Kojima Productions. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Команда Кодзимы перенесет его игры на большие экраны. Поклонники дизайнера и предполагали, что в скором времени он собирается открывать киностудию, поскольку его непонятные эксперименты рассчитаны именно на зрительский кинозал.

Сам Кодзима никак не комментировал открытие киностудии, однако на прошлой неделе он выложил в соцсети несколько необычных фотоснимков.

«В быстро меняющемся мире повествования важно найти новые способы развлечь фанатов. Наше подразделение расширит возможности студии и откроет для поклонников новые способы общения и погружения в виртуальные пространства», — сообщил Йошико Фукуда из Kojima Productions.

Поклонники предположили, что первой экранизацией Кодзимы в его новой студии станет Death Stranding.