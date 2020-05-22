Игре «Косынка» исполнилось 30 лет

По данным компании, «Косынка» до сих пор популярна: в нее играют около 35 миллионов пользователей. Microsoft Solitaire, которая изначально называлась Windows Solitaire, появилась в системе Windows 3.0 в 1990 году. Изначально игра предназначалась для обучения пользователей работе с мышкой.

Игру разработал стажер Уэс Черри. Он также создал специальный «режим босса», который позволял свернуть программу одной кнопкой, например, если подходит руководитель. Microsoft попросила его убрать эту опцию.

Одиннадцатилетняя Каролина Черных побила 18 мировых и два российских рекорда. Она стала первым подростком, которого включили в Зал славы Interrecord за вклад в развитие рекордных достижений России. Свой марафон юная спортсменка назвала «Гвозди и гири против пандемии». Достижения девочки снимает на камеру мама, которая заодно и следит за ее безопасностью. А руководит тренировками отец, мастер спорта по армлифтингу.