Интересное 13 сентября 2023, 17:33 Игра Total War Pharaoh от Sega выйдет 11 октября

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Компьютерная стратегическая игра Total War Pharaoh, разрабатываемая Creative Assembly, выйдет 11 октября. Об этом сообщил «Ридус».

Поклонники игры снова смогут окунутся во времена Древнего Египта, тотальных завоеваний и кровопролитных битв. В новой версии покажут последние дни бронзового века и сражения между египтянами и хеттами.

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Отмечается, что россияне не смогут официально сделать предзаказ на игру, легально приобрести ключ можно только через посредников.