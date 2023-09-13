13 сентября 2023, 17:33
Игра Total War Pharaoh от Sega выйдет 11 октября
Компьютерная стратегическая игра Total War Pharaoh, разрабатываемая Creative Assembly, выйдет 11 октября. Об этом сообщил «Ридус».
Поклонники игры снова смогут окунутся во времена Древнего Египта, тотальных завоеваний и кровопролитных битв. В новой версии покажут последние дни бронзового века и сражения между египтянами и хеттами.
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Отмечается, что россияне не смогут официально сделать предзаказ на игру, легально приобрести ключ можно только через посредников.
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