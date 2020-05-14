Повар раскрыл секретный ингредиент идеальной яичницы. Видео

Знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир раскрыла секретный ингредиент, с помощью которого она готовить яичницу-болтунью.

Повар призналась, что секрет ее вкусных и «шелковистых» омлетов — не только сливки и масло, но и апельсиновая цедра. Пошаговый рецепт приготовления своей фирменной яичницы-болтуньи она опубликовала на странице в Instagram.

Бир разбила четыре яйца в горшочек и взбила их венчиком. После этого повар добавляет к взбитым яицам треть стакана сливок и соль. И только затем она добавляет секретный ингредиент.

«Что я люблю — это использовать апельсиновую кожуру, — объясняет Бир.

С этими словами она берет неочищенный апельсин и трет его на терке над горшочком. Она рекомендует добавлять этот ингредиент в смесь именно в этот момент готовки, поскольку чем дольше он в ней будет, тем больше вкуса будет в блюде.

Затем Бир тщательно перемешивает содержимое горшочка венчиком и выливает на разогретую сковородку, предварительно смазанную небольшим кусочком сливочного масла. Болтунью повар жарит несколько минут, постоянно помешивая лопаткой. Бир подает блюдо на тосте с маслом, посыпав его перцем.