«И смех, и слезы, и мелкие шпицы-соперники». Как возмущающийся хаски плавать учился

Хаски очень боялся прыгнуть в бассейн с водой, скулил и возмущался, пока мимо него не начали проплывать маленькие собачки. Видео этого «концерта» выложили в Сеть хозяева пса.

«Хаски впервые в жизни учится плавать. И смех, и слезы. Особенно, когда мимо смело проплывает мелкота», — написало сообщество «Песики», которое опубликовало кадры.

Стоящий рядом человек долго пытался уговорить пса прыгнуть в воду, но тот только ругался по-собачьи. А на все попытки толкнуть его в воду, скулил и прижимался к полу. Но когда в воду стали «заходить» шпицы ис деловитым видом проплывать мимо, хаски не мог терпеть такого «имиджевого» провала и залез все-таки в воду.

Другой щенок увидел себя в зеркале и подумал, что это чужой четвероногий. Хозяйка засняла реакцию питомца и выложила видео в Twitter. На ролике ретривер сначала начал бить лапой по зеркалу, а потом даже попытался укусить врага из зазеркалья.

В другом видео пользователей Twitter умилил щенок, который не понимал, что делает хозяин, когда чистит диван от шерсти. Когда он водил валику по сиденью, песик забавно бил лапками.