Для болельщиц ЦСКА устроили конкурс на лучшее фото в самоизоляции. И это горячо

Для того, чтобы не скучать во время самоизоляции люди частенько развлекают себя различными флешмобами в соцсетях. Вот и болельщицам футбольного клуба ЦСКА устроили конкурс домашних фотографий во время самоизоляции. Пост об этом размещен в Instagram-аккаунте cska.girls.

«Прекрасно-синие, во время всеобщей самоизоляции нехватка ваших улыбок и прочих декольте ощущается гораздо острее, чем дефицит медицинских масок. Сейчас, когда спортивные арены скукожились до размеров телевизоров, а самые отважные „армейцы“ „пробивают“ свои выезда исключительно до холодильника и обратно, ваша помощь просто необходима», — написали организаторы в посте с объявлением конкурса.

Девушек призвали быть дома и поддержать «честно занявших противовирусную оборону на диванах с джойстиками в руках» своими фотографиями. Сам конкурс назвали «простым и честным, как Акинфеев», отметив, что у всех одинаковые шансы на призы. А призами станут деньги.

Тех участниц, чьи фото наберут наибольшее количество лайков ждут хорошие суммы. Победительница конкурса получит 50 тысяч рублей. Девушка, занявшая второе место, станет обладателем 30 тысяч рублей. За третье место конкурсантке подарят 10 тысяч рублей.

Из-за денежных призов к участию допускаются только девушки старше 18 лет.

Конкурс стартовал 13 апреля и будет продолжаться до 20 апреля.

Для участия необходимо выложить домашнее фото в красно-синих цветах с хештегами #cskagirls, #прекрасносиние #конянаскакуостановит, #какжедомахорошакрасносиняядуша и #cskarantin.

В аккаунте уже появились фотографий некоторых участниц, которые опубликовали снимки в красно-синих цветах, сделанные дома во время самоизоляции.