Худрук Театры Сатиры Газаров рассказал о дальнейших планах учреждения

Художественный руководитель Театры Сатиры и «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна» Сергей Газаров рассказал, какие планы строит на грядущий театральный сезон. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» и Театр Сатиры стали одним учреждением в конце 2021 года. Сейчас труппа работает над постановкой «Дядя Жорж». За его основу были взяты две пьесы Чехова — «Леший» и «Дядя Ваня», передали «Дни.ру».

«Важно заявить: в Театре Сатиры наступает новый этап. „Арбенин“ — постановка для избранных, понимающих, любящих театр, людей», — поделился Газаров.