Интересное 23 марта 2023, 17:32 Художница Минрахманова рассказала, как она «оживляет Москву» с помощью нейросети

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Художница Диляра Минрахманова, которая несколько лет назад переехала из Уфы в Москву, с помощью рисунков создала свою вселенную разных районов столицы, передала «Вечерняя Москва».

Район Гольяново она изобразила девушкой в стильном пальто и шарфе с рыбами, Братеево художница представила спортивным молодым человеком с татуировками.

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Девушка подчеркнула, что начала использовать нейросети в самом начале своего творческого пути, ее работы сделаны при помощи компьютерных технологий на 40%.

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