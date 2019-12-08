Художник съел на выставке банан за $120 тысяч
Маурицио Каттелана остался без своей работы «Комик» на выставке «Арт-Базель» в Майами-Бич. Экспонат представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене.
За неделею до того, как Датуна съел произведение искусства, банан продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов. «Разрушитель» произведения искусства считает, что устроил перфоманс «Голодный художник», съев банан. А еще он положительно оценил работы Каттелана, в том числе эту инсталляцию.
«Она очень вкусная», — отметил Датуна.
Когда «вандал» ел банан, рядом с ним полукругом собралась толпа зрителей, которые снимали на телефоны американца.
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Полицейские вывели нарушителя из выставочного зала, но отказались арестовывать.
Поступок художника не оценили организаторы выставки. Они же заменили банан на другой. Теперь около картины дежурят полицейские.
Представитель галереи, работающий с Каттеланом, добавил, что Датуна не уничтожил произведение искусства. Дело в том, что банан — это идея. Фрукт — «символ мировой торговли».