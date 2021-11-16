Собянин рассказал о ремонте Хрустального переулка

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о том, что в следующем году планируется благоустроить Хрустальный переулок. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на блог политика.

Политик подчеркнул, что переулок располагается между Гостиным двором и Средними торговыми рядами. Раньше в этом месте было активное пешеходное и транспортное движение.

«В последние годы Хрустальный переулок фактически выпал из городского пространства в связи с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов», — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что теперь это место приведут в порядок для пешеходов. Кроме того, на переулке установят больше парковочных мест.