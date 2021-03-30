Хромченко объяснила, какая вещь «внедряет дозу молодости» в образ

Стилист Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» объяснила, какая вещь в гардеробе женщины поможет ей выглядеть гораздо моложе, написало РИА ФАН.

По ее мнению, освежает внешний вид популярная модель толстовки — худи. При этом не стоит носить ее строго в комплекте со спортивными штанами. Такая вещь хорошо сочетается с легкими платьями и костюмами. Хромченко подчеркнула, что этот предмет гардероба является трендом сезона.

«Они (худи — прим. ред.) могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Они могут носиться с очень нарядной юбкой из перьев, а могут с обычными джинсами или шортами по-простому. Но факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости», — подчеркнула Эвелина.

Также Хромченко призвала женщин оставить в магазине брюки в крупную клетку.

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, вещи из какого материала являются самыми трендовыми в этом году. По его словам, экокожа очень актуальна в этом сезоне. Эксперт посоветовал приобрести брюки, рубашку или юбку из этого материала.