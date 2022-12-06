Интересное 06 декабря 2022, 15:06 HR-специалист Лоикова рассказал, как вынести выгоду от увольнения в конце года HR-специалист Лоикова посоветовала не увольняться с работы до января

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Многие люди уходят с работы в преддверии Нового года, чтобы начать жизнь с чистого листа. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как наиболее выгодно уволиться. Об этом сообщил «Абзац».

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По словам специалиста, лучше не спешить с увольнением. Новую должность лучше занимать с января, так как рабочие дни в этом месяце оплачиваются выше. Кроме того, уходить с работы в декабре не стоит по той причине, что работодатель может не выплатить годовую премию. Лучше дождаться всех выплат.