Интересное 19 августа 2023, 01:01 HR-директор Пак посоветовала выпускникам вузов искать стажировки в крупных компаниях

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Многие выпускники обеспокоены вопросом поиска работы. HR-директор фармацевтического 3PL-оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала, как найти подходящую должность после окончания вуза. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист посоветовала вчерашним студентам собрать портфолио, в которое стоит включить сведения от побед в олимпиадах до участия в волонтерских проектах.

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Стоит приложить и сопроводительное письмо, в котором нужно рассказать о своих профессиональных способностях в контексте возможной пользы для работодателя.

Не стоит отказываться от вакансий с тестовым заданием, так как конкурс на них значительно меньше.