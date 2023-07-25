Интересное 25 июля 2023, 19:00 HR-аналитик Сомов рассказал, как придумать идею для стартапа HR-аналитик Сомов заявил, что идею стартапа нужно придумывать на основе проблемы клиентов

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Чтобы придумать идею стартапа, важно изучить основные проблемы потребителей. Стартап должен закрывать одну из этих проблем. Такой информацией поделился эксперт в сфере эмоционального выгорания, организационной диагностики, HR-аналитик Константин Сомов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

В первую очередь важно составить потрет пользователя услуги. Важно учитывать такие критерии, как пол, возраст и должность. После этого важно провести опрос среди потенциальных клиентов и узнать, согласились ли бы они приобрести средство решения своей проблемы за определенную сумму. Вам необходимо получить семь ответом «да» из 10.