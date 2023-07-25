25 июля 2023, 19:00
HR-аналитик Сомов рассказал, как придумать идею для стартапа
HR-аналитик Сомов заявил, что идею стартапа нужно придумывать на основе проблемы клиентов
Чтобы придумать идею стартапа, важно изучить основные проблемы потребителей. Стартап должен закрывать одну из этих проблем. Такой информацией поделился эксперт в сфере эмоционального выгорания, организационной диагностики, HR-аналитик Константин Сомов. Об этом сообщила Pravda.Ru.
В первую очередь важно составить потрет пользователя услуги. Важно учитывать такие критерии, как пол, возраст и должность. После этого важно провести опрос среди потенциальных клиентов и узнать, согласились ли бы они приобрести средство решения своей проблемы за определенную сумму. Вам необходимо получить семь ответом «да» из 10.
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