Хозяйкам рассказали о необычном рецепте засолки баклажанов

Осенью многие хозяйки начинают делать заготовки на зиму. «Утро.ру» рассказало необычный и вкусный рецепт консервации из баклажанов и помидоров. С помощью этого рецепта получится разнообразить свой зимний рацион.

Для рецепта понадобятся три помидора, три баклажана, три сладких перца и столько же головок репчатого лука. Для заправки нужно взять одну столовую ложку 9% уксуса, одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли, а также 70 миллилитров подсолнечного рафинированного масла.

Овощи нужно тщательно вымыть, помидоры порезать на четыре части. На баклажанах нужно отрезать плодоножки, после чего нарезать овощи кружочками. Толщина каждой дольки должна быть около одного сантиметра.

Из перца извлеките семена и порежьте его соломкой среднего размера. Лук нужно очистить от шелухи и нарезать его полукольцами.

На дно сковороды или миски налейте подсолнечное масло, уксус и добавьте необходимое количество сахара и соли. Сверху положите овощи в несколько слоев.

Емкость надо поставить на плиту, включить медленный огонь и накрыть крышкой. Смесь необходимо довести до кипения и подержать ее на плите около 40 минут. Не забывайте помешивать.

Готовую смесь залейте в стеклянные банки. Закрутки укутайте пледом.