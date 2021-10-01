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    01 октября 2021, 14:31

    Хозяйкам рассказали, как сохранить лук зимой

    Арина Бобкова

    Перед многими хозяйками осенью встает вопрос: как сохранить лук свежим на протяжении зимы? «Утро.ру» рассказало старинный способ хранения этого овоща, который доказал свою эффективность.

    Хозяйкам рассказали, как сохранить лук зимой

    Самым лучшим способном хранения лука является переплетение его в косы. Переплетенные луковицы необходимо вывесить в сухом, темном месте. Идеально для этого подойдет погреб или специальный хозяйственный сарай. Тем, у кого есть баня, можно повесить овощи на зимний период там.

    Если хранить лук косами, стебель растения гораздо лучше сохраняется и дольше остается свежим. Благодаря нему поддерживается необходимый уровень влаги в луковице. Кроме того, внешние воздействия для лука становятся не страшны, шелуха закрывает сердцевину растения.

    Если же возможности хранить лук в косицах нет, можно упаковывать овощ в продовольственную сетку. Главное оставить стебель лука достаточно длинным. При этом сами луковицы стоит укладывать плотно друг к другу.