Хозяйкам рассказали, как сохранить лук зимой

Перед многими хозяйками осенью встает вопрос: как сохранить лук свежим на протяжении зимы? «Утро.ру» рассказало старинный способ хранения этого овоща, который доказал свою эффективность.

Самым лучшим способном хранения лука является переплетение его в косы. Переплетенные луковицы необходимо вывесить в сухом, темном месте. Идеально для этого подойдет погреб или специальный хозяйственный сарай. Тем, у кого есть баня, можно повесить овощи на зимний период там.

Если хранить лук косами, стебель растения гораздо лучше сохраняется и дольше остается свежим. Благодаря нему поддерживается необходимый уровень влаги в луковице. Кроме того, внешние воздействия для лука становятся не страшны, шелуха закрывает сердцевину растения.

Если же возможности хранить лук в косицах нет, можно упаковывать овощ в продовольственную сетку. Главное оставить стебель лука достаточно длинным. При этом сами луковицы стоит укладывать плотно друг к другу.