Хозяйкам рассказали, как правильно хранить свеклу, чтобы она не испортилась до весны

Многие хозяйки осенью начинают заготавливать овощи и фрукты на зиму. «Утро.ру» рассказало, как хранить свеклу, чтобы она не сгнила до весны.

Не стоит мыть овощи перед хранением. В противном случае они могут довольно быстро начать гнить. Перед тем, как убрать овощи в погреб или любое другое место для хранения, нужно дать им полежать на свежем воздухе от семи до десяти дней. Кожица овощей огрубеет, что благоприятно скажется на продукте.

Хранить свеклу лучше всего в темных помещениях с высокой влажностью. При этом температура в месте хранения не должна превышать трех градусов. Если температура опустится ниже нуля, то свекла начнет вянуть. В теплоте же овощи начнут прорастать. При этом важно поддерживать стабильную температуру, чтобы не испортить овощи.

Лучше не хранить свеклу рядом с тыквой, яблоками и грушами. Если же погреба нет, можно складывать овощи в деревянные ящики без крышек или же простые джутовые мешки. Не стоит укладывать овощи в большое количество слоев.