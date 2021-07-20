Хозяйкам объяснили, как очистить нержавеющую посуду от нагара без химии

На дне нержавеющей посуды спустя какое-то время использования появляется темный налет. Избавиться от него не так просто, особенно без чистящих средств с химикатами. Специалисты рассказали, как убрать неприятный нагар и при этом не повредить посуду, написало «Утро.ру».

Для раствора понадобится всего три ингредиента. Три столовых ложки соды следует смешать с таким же количеством перекиси водорода и добавить одну столовую ложку чистящего средства. Полученную смесь необходимо нанести на губку и протереть темный налет. Для лучшего эффекта можно оставить средство на некоторое время.

Затем необходимо взять более жесткую губку и пройтись по тому самому месту, где был нагар. Специалисты отмечают, что посуда вновь заблестит как новенькая. Если же понадобится проделать подобную процедуру для другой посуды, необходимо будет приготовить новую смесь. Ведь перекись водорода достаточно быстро теряет свои полезные свойства.