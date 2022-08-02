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    02 августа 2022, 16:13

    Хозяйкам дали советы, как эффективно вывести пятна с мебели

    Оксана Лавнюженко

    Блогер из Австралии Макколи рассказала, как эффективно справиться с трудновыводимыми пятнами на мебели. О способах выведения она сообщила в своем аккаунте в TikTok.

    По словам девушки, вывести пятна от кофе или других напитков можно с помощью подручных средств. Например, можно воспользоваться содой, уксусом или же средством для мытья посуды, написали «Дни.ру».

    Кроме того, полезной может оказаться и зубная паста. Для приготовления раствора понадобится вода, паста и пульверизатор. Перед нанесением средства на пятно необходимо протереть его обычной салфеткой.

    При попадании на диван, кровать или кресло краски девушка советует прибегнуть к перетяжке.