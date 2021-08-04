Хозяйка студии красоты в США рассказала о причинах популярности русских мастеров

Российские работники бьюти-индустрии востребованы в США гораздо больше, чем местные мастера. Владелица сети салонов красоты в Нью-Йорке, Москве и Петербурге Екатерина Сухотина рассказала, с чем связана популярность русских сотрудников, передало РИА ФАН.

Сухотина подчеркнула, что у российских мастеров стремление изучать новые техники и самосовершенствоваться гораздо выше, чем у американских. На прием к мастеру из России в США выстраиваются очереди, отметила предприниматель. При этом их американские коллеги застряли в 2000-х.

«Они даже во всех салонах полотенца стирают прямо там. Мы здесь используем одноразовое все. В США еще не дошли до этого», — отметила владелица сети салонов.

По ее словам, в США к мастеру из РФ не так просто попасть. Их услуги пользуются большой популярностью. Во время пандемии коронавируса для американских салонов красоты отменили арендную плату.