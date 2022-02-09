Хозяин самых красивых в мире кошек-близнецов рассказал о жизни своих питомцев

Кошек-близнецов Абис и Айрис признали самыми красивыми кошками в мире. Их хозяин Павел Дягилев, который является жителем Санкт-Петербурга, рассказал, как его питомцы получили известность. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Павел рассказал, что нашел своих питомцев по объявлению в интернете. Его привлек тот факт, что у животных были очень необычные глаза — один голубой, а второй — зеленый. Кроме того, кошечки все время держались вместе, из-за чего он решил не разлучать сестер.

Он отметил, что Instagram-аккаунт для своих питомцев завел почти сразу после того, как забрал их домой — в 2016 году. Он не хотел раздражать своих подписчиков постоянными кадрами животных, из-за чего и создал отдельную страницу. При этом Павел заявил, что популярность пришла к кошкам совершенно неожиданно.

По словам Павла, он не занимается активным развитием страницы — подписчики появляются сами по себе.