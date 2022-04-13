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    13 апреля 2022, 01:17

    Хореограф Авербух рассказал о приостановке шоу «Ледниковый период»

    Арина Бобкова

    Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что шоу «Ледниковый период» приостановит свою работу. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Teleprogramma.

    Первый выпуск шоу появился на российских экранах в 2007 году.

    «„Ледниковый период“ на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников, В данный момент я работаю с юниорскими танцевальными дуэтами», — заявил он.

    Тренер рассказал также, как сейчас строится его рабочий график. Он подчеркнул, что утром занимается со спортсменами, а во второй половине дня составляет программу ледовых шоу.