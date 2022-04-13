Хореограф Авербух рассказал о приостановке шоу «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что шоу «Ледниковый период» приостановит свою работу. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Teleprogramma.

Первый выпуск шоу появился на российских экранах в 2007 году.

«„Ледниковый период“ на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников, В данный момент я работаю с юниорскими танцевальными дуэтами», — заявил он.

Тренер рассказал также, как сейчас строится его рабочий график. Он подчеркнул, что утром занимается со спортсменами, а во второй половине дня составляет программу ледовых шоу.