27 июля 2021, 11:55
HMD Global перевыпустила модель телефона Nokia 6310
Компания HMD Global решила перевыпустить легендарную модель телефона Nokia 6310, вышедшую еще в 2001 году. На телефоне нет интернета, зато есть радио и игра «Змейка», рассказала «Газета.ru».
В новую модель разработчики вмонтировали камеру с разрешением в 0,3 мегапикселя, а также снабдили его аккумулятором на несколько недель работы в режиме ожидания. Оперативная память устройства составляет восемь мегабайт, но можно вставить карту MicroSD до 32 гигабайт.
Новый Nokia мало похож на оригинальный. У него другой цвет и корпус, и даже отличаются кнопки. Примерная стоимость такого телефона в России составляет 4490 рублей.