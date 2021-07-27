HMD Global перевыпустила модель телефона Nokia 6310

Компания HMD Global решила перевыпустить легендарную модель телефона Nokia 6310, вышедшую еще в 2001 году. На телефоне нет интернета, зато есть радио и игра «Змейка», рассказала «Газета.ru».

В новую модель разработчики вмонтировали камеру с разрешением в 0,3 мегапикселя, а также снабдили его аккумулятором на несколько недель работы в режиме ожидания. Оперативная память устройства составляет восемь мегабайт, но можно вставить карту MicroSD до 32 гигабайт.

Новый Nokia мало похож на оригинальный. У него другой цвет и корпус, и даже отличаются кнопки. Примерная стоимость такого телефона в России составляет 4490 рублей.