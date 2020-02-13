Хью Грант рассказал о своем герое в фирме Гая Ричи «Джентельмены»

Актер рассказал, что его героя «было решено одеть его так, чтобы он напоминал героев картин Фрэнсиса Форда Копполы и Жан-Люка Годара».

«Вдобавок, мы поработали над цветовой гаммой — густой красный цвет и даже очки с красноватым отблеском, чтобы персонаж был еще более омерзительным», — пояснил он.