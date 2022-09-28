Хью Джекман вновь исполнит роль Росомахи | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Общество

28 сентября 2022, 19:56

Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Мир

28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

Интересное

28 сентября 2022, 18:23

Хью Джекман вновь исполнит роль Росомахи

Хью Джекман вернется к культовой роли Росомахи в новом «Дэдпуле»

Читать 360tv в

Австралийский актер Хью Джекман вновь исполнит культовую роль Росомахи. К своему образу он вернется в картине «Дэдпул-3». Такой информацией поделился исполнитель главной роли в новом фильме Райан Рейнолдьс, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на People.

Рейнолдьс в своем Twitter-аккаунте намекнул на то, что Джекман может вернуться к роли Росомахи.

Реклама

«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — заявил Рейнольдс.

Реклама

В дальнейшем слухи о возвращении персонажа подтвердили зарубежные СМИ.

Роль Росомахи Джекман впервые исполнил в 2000 году в фильме «Люди Икс». К такому образу он возвращался девять раз. Особый успех знаменитости принесла роль в картине «Логан» Джеймса Мангольда. Главный герой погиб в конце фильма, из-за чего можно предположить, что действия «Дэдпула-3» будут происходить раньше. Релиз новой картины случится в сентябре 2024 года, передало РИА ФАН.

Фильмы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама