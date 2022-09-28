Хью Джекман вновь исполнит роль Росомахи | 360°

Интересное 28 сентября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Хью Джекман вновь исполнит роль Росомахи Хью Джекман вернется к культовой роли Росомахи в новом «Дэдпуле» Официальный сайт

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Австралийский актер Хью Джекман вновь исполнит культовую роль Росомахи. К своему образу он вернется в картине «Дэдпул-3». Такой информацией поделился исполнитель главной роли в новом фильме Райан Рейнолдьс, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на People.

Рейнолдьс в своем Twitter-аккаунте намекнул на то, что Джекман может вернуться к роли Росомахи.

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«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — заявил Рейнольдс.

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В дальнейшем слухи о возвращении персонажа подтвердили зарубежные СМИ.

Роль Росомахи Джекман впервые исполнил в 2000 году в фильме «Люди Икс». К такому образу он возвращался девять раз. Особый успех знаменитости принесла роль в картине «Логан» Джеймса Мангольда. Главный герой погиб в конце фильма, из-за чего можно предположить, что действия «Дэдпула-3» будут происходить раньше. Релиз новой картины случится в сентябре 2024 года, передало РИА ФАН.

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