«Хищных птиц» переименовали из-за провальной премьеры

Новый фильм по комиксам DC провалился в премьерный уикэнд. Сборы в США составили 33 миллиона долларов, хотя создатели рассчитывали на выручку в 50-55 миллионов.

Американские кинотеатры сменили старое название фильма на «Харли Квинн: Хищные птицы». Так студия Warner Bros. надеется привлечь внимание зрителя к главной героине.