11 февраля 2020, 14:20
«Хищных птиц» переименовали из-за провальной премьеры
Кинокартина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» получила новое название, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Entertainment Weekly.
Новый фильм по комиксам DC провалился в премьерный уикэнд. Сборы в США составили 33 миллиона долларов, хотя создатели рассчитывали на выручку в 50-55 миллионов.
Американские кинотеатры сменили старое название фильма на «Харли Квинн: Хищные птицы». Так студия Warner Bros. надеется привлечь внимание зрителя к главной героине.