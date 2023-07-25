Интересное 25 июля 2023, 18:23 Хирург Зленко рассказал, какие пластические операции не оставляют швов Хирург Зленко: ультразвуковая липосакция не оставляет шрамов

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Некоторые пластические операции можно провести, не оставляя шрамов на теле. Занимающийся пластической хирургией врач Владимир Зленко перечислил эти виды вмешательств. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, если вы мечтаете избавиться от лишних килограммов, но опасаетесь разрезов на теле, то можно обратиться к ультразвуковой липосакции. В рамках такой операции можно удалить жир с помощью аппарата, который растворяет отложения до эмульсии. Таким образом удалить их довольно просто. При этом во время операции не задеваются мышечные и нервные ткани, написала «Общественная Служба Новостей».