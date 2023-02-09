Интересное 09 февраля 2023, 13:05 Хирург Стацюк рассказал, под какую музыку чаще всего проводятся операции Хирург Олег Стацюк: чаще всего врачи оперируют под музыку на радио freepik

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Во время проведения хирургических операций медицинский персонал включает на фон музыку. О том, под какие композиции врачи чаще всего проделывают свою сложную работу, рассказал хирург Олег Стацюк в беседе с News.ru.

По словам специалиста, впервые он столкнулся с опытом включения музыкальных композиций во время операций в далеком 1998 году в одной из больниц Астраханской области. Отмечается, что мелодии положительно влияют на эмоциональный фон медицинских работников и позволяют сгладить неприятные для пациентов звуки во время операции.

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Врач отметил, что при хирургических вмешательствах медикам рекомендуется включать классическую музыку, однако чаще всего в операционных играет радио. В таком случае очень важно настроить такой канал, который не будет воспроизводить тяжелый рок и рэп.

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