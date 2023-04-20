Интересное 20 апреля 2023, 16:38 Хирург Милевская назвала моноколесо самым опасным видом транспорта

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Риски травматизации возрастают в летний период, когда люди начинают кататься на электросамокатах и моноколесах. Об этом сообщила хирург Вероника Милевская в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, самым опасным видом подобного транспорта является моноколесо, в прошлом году в результате падения с него погибли два человека.

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Среди владельцев электросамокатов распространенными травмами являются переломы в области коленного сустава, добавила врач.