20 апреля 2023, 16:38
Хирург Милевская назвала моноколесо самым опасным видом транспорта
Риски травматизации возрастают в летний период, когда люди начинают кататься на электросамокатах и моноколесах. Об этом сообщила хирург Вероника Милевская в беседе с «Общественной службой новостей».
По словам специалиста, самым опасным видом подобного транспорта является моноколесо, в прошлом году в результате падения с него погибли два человека.
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Среди владельцев электросамокатов распространенными травмами являются переломы в области коленного сустава, добавила врач.
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