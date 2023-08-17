Интересное 17 августа 2023, 15:11 Хирург Карчаа заявил, что операция по уменьшению щек может спровоцировать появление морщин

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Операция по удалению комков Биша может привести к тому, что лицо будет выглядеть старее, чем есть на самом деле. Такой информацией поделилась пластический хирург Астамур Карчаа. Об этом сообщила «Lentа.ru».

Данная операция предназначена для того, чтобы визуально уменьшить размер щек.

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Специалист пояснила, что комки Биша как бы поддерживают тонус кожи. Однако при естественном старении подкожная жировая клетчатка истончается, из-за чего на лице возникают морщины. Удаление комков может усугубить это состояние, написал сайт kp.ru.

При этом исправить ситуацию не получится, предупредила Карчаа.