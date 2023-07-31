Интересное 31 июля 2023, 22:22 Хирург Байрамукова посоветовала бороться с сеточкой морщин у глаз с помощью УФ-защиты

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Кожа вокруг глаз быстрее всего подвергается возрастным изменениям. Первые мимические морщины появляются уже после 25 лет. Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, как бороться с такими проявлениями. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснила, что кожа вокруг глаз очень тонкая и подвергается высокой мимической активности.

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Байрамукова заявила, что уход за этой зоной должен быть правильным и регулярным. Важно использовать для очищения мицеллярную воду, специальные лосьоны для области вокруг глаз, молочко.

«Ни в коем случае для зоны вокруг глаз нельзя применять обычные гели для умывания или мыло, так как эти средства пересушивают кожу», — заметила хирург.

Особое внимание стоит уделять УФ-защите. Важно носить солнечные очки, использовать крема и SPF-средства.