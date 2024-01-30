Интересное 30 января 2024, 11:28 Хиромант Розман рассказал, что двойная линия жизни присуща долгожителям

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У людей-долгожителей на ладонях можно увидеть знаки, которые говорят о том, что человеку отведен длинный жизненный путь. Об этом «Москве 24» рассказал хиромант Вадим Розман.

Напрмер, таким знаком можно назвать глубокую и яркую линию жизни. Еще более очевидный признак — если она двойная. В таком случае сомневаться в том, что человек встретит свою старость, не приходится.

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«Таким людям от природы дана двойная энергия, чтобы справиться с возложенной на них огромной ответственностью. И пока они не выполнят свою миссию, их не отпустят», — объяснил хиромант.

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