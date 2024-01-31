Интересное 31 января 2024, 16:57 Хиромант Янко рассказала, что люди с овальными и круглыми ногтями лучше других адаптируются к ситуации

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О человеке и его качествах могут многое сказать не только линии на ладонях, но и форма ногтей. Об этом рассказала таролог и хиромант Галина Янко, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, овальная и круглая форма ногтей говорит о способности человека быстро адаптироваться к любой ситуации. Такие люди легко находят общий язык с окружающими и отличаются мягкостью и воспитанностью.

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«Это одно из лучших качеств этих людей, которое помогает им принимать правильные жизненные решения. Более того, им можно слепо доверять, поэтому на них все равняются», — отметила таролог.

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