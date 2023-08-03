Интересное 03 августа 2023, 11:09 Хиромант Елькина: обладателям короткого мизинца лучше всего подойдет работа с детьми

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Обладатели короткого мизинца прекрасно реализуются в карьере, если выберут профессии с взаимодействием с детьми. Об этом рассказала хиромант Татьяна Елькина в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, именно по этому пальцу определяются основные навыки коммуникации человека. Так, люди с коротким мизинцем будут отличными воспитателями, аниматорами и учителями.

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Обладателям длинного мизинца больше подойдут профессии, предполагающие деловой характер общения, добавила хиромант.