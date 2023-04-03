Интересное 03 апреля 2023, 12:11 Хиромант Чурон рассказала, на какие заболевания указывают линии на ладони

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Определенный кожный рельеф ладоней может указывать на наличие различных заболеваний. Об этом рассказала хиромант Татьяна Чурон в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, распознать различные заболевания глаз можно по небольшим кругам, которые находятся рядом с линией жизни. Также если на этой линии в нижней части ладони располагается остров, то у человека есть предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

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Чурон отметила, что при болезнях дыхательной системы все линии на ладонях будут выражены очень слабо.