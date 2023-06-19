Интересное 19 июня 2023, 11:05 Хиромант Чурон: четкая линия Солнца на ладони говорит о том, что человеку по жизни сопутствует удача

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Хиромант Татьяна Чурон в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, о чем говорят те или иные знаки на ладони человека. По ее словам, четкая линия Солнца и наличие кольца Соломона сообщают об удаче.

«Удачливыми на личном фронте можно назвать тех, у кого линии на холме Юпитера образуют четкий ровный крест. Их ждет счастливый брак по любви и тихая, спокойная семейная жизнь», — добавила специалист.

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Если на холме Юпитера линии создают четкие очертания звезды, значит, у человека может сложиться удачная карьера. А если встречается знак «кольцо Соломона» в форме полумесяца, то человек обладает магическими способностями.

Прямая четко выраженная линия Солнца говорит о том, что человек может добиться мировой известности.