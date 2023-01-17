Интересное 17 января 2023, 17:41 Химик-технолог Шарова рассказала при каких условиях солнцезащитный крем может навредить Химик Шарова заявила, что SPF-крем может навредить коже, если его не смыть Unsplash

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Солнцезащитный крем и другие средства с SPF могут нанести вред коже в том случае, если оставить их надолго. Поэтому после возращения домой необходимо смывать всю косметику, которая защищает от солнца. Такой информацией поделилась химик-технолог Анна Шарова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«В первую очередь это нужно для предотвращения ухудшения состояния кожи. Иначе могут появиться высыпания, а также произойдет закупоривание пор», — пояснила специалист.

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В качестве очищающего средства лучше всего использовать гидрофильное масло.

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Ранее косметолог Роза Герлиани рассказала, как восстановить кожу после новогодних праздников. По словам специалиста, в первую очередь необходимо наладить режим сна и бодрствования.

Большое влияние на состояние кожи оказывает в том числе питание. Герлиани посоветовала отдавать предпочтение нежирному мясу, овощам и крупам. Не стоит забывать об уходе за кожей. Утром и вечером стоит использовать питательный крем.