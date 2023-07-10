Интересное 10 июля 2023, 14:40 Химик Дроганова: вредные вещества в составе бытовой химии могут вызвать аллергию

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Многие производители современной бытовой химии добавляют агрессивные химические компоненты в состав своих продуктов, которые могут вызвать аллергию. Об этом сообщила химик Татьяна Дроганова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, вредные вещества зачастую становятся причиной возникновения респираторной аллергии, приступов астмы и раздражения слизистых. Также некоторые средства могут вызвать затруднения дыхания и сыпь на коже.

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В качестве альтернативы Дроганова посоветовала использовать для мытья полов уксус и подсолнечное масло, разведенные с водой.