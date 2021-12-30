Хидео Кодзима намекнул о создании двух новых игр

Разрабочик Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима сделал намек на то, что ведет работу над двумя новыми проектами. Такой информацией он поделился в новогоднем интервью для Famitsu. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на SiliconEra.

Разработчик не стал делиться подробностями. Он отметил лишь, что один из проектов является масштабным. Второй же Кодзима охарактеризовал как «новый» и «сложный». Многие фанаты отметили, что такая характеристика может говорить о работе студии Kojima Productions над новой игрой.