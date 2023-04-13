Интересное 13 апреля 2023, 03:24 HBO Max и Discovery+ объединят в единый стриминговый сервис Warner Bros. Discovery объединит в один стриминговый сервис платформы HBO Max и Discovery+ Викимедиа

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Медиаконгломерат презентовал потоковый сервис Max. Он объединит платформы HBO Max и Discovery+, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Запуск нового сервиса запланирован на 23 мая. Warner Bros. Discovery рассчитывает привлечь клиентов, исключив название НВО. Люди начали отказываться от платформы из-за ее репутации и высокой цены.

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При этом платформа Discovery+ будет работать и в самостоятельном режиме.

О намерении объединить принадлежащие ей стриминговые сервисы компания сообщала еще в августе прошлого года. В связи с запуском сервиса Max медиакорпорация немного рассказал о видеоконтенте платформы. В частности, на ней хотят выпустить сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также сериал, который станет вторым приквелом «Игры престолов».

Ранее Стриминговая платформа HBO Max показала тизер сериала по книгам о Гарри Поттере, запуск которого состоится с 12 апреля. Ролик продолжительностью менее минуты появился на YouTube-канале НВО и в Twitter-аккаунте платформы.