01 октября 2020, 18:16
Хаски захрапел на даче и рассмешил интернет
Хаски должен был охранять дачный участок, но заснул. Хотя своим храпом мог напугать любого злоумышленника. Видео собрало более 1,2 миллиона просмотров в TikTok, сообщил «Ридус».
Ролик быстро стал вирусным. На кадрах запечатлен спящий хаски. Хозяин заявил, что сонный охранник ничего не предпринял бы, даже если бы в дом проник посторонний.
Спящий хаски рассмешил интернет-пользователей до слез. Многие захотели поменяться с ним местами: «Аххахаха, чтоб я так жил».
«Осторожно, во дворе злая собака. Сейчас выспится только», — шутят в Сети. Комментаторы пишут, что охранник спит, служба идет.
«Пес такой, наверное, думает: „К вам пришли, вы и смотрите“», — еще одна шутка про спящего хаски. При этом некоторые подписчики беспокоятся, как бы злоумышленники не вынесли из дома вместе с вещами и сонного собакена.
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