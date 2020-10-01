Хаски захрапел на даче и рассмешил интернет

Ролик быстро стал вирусным. На кадрах запечатлен спящий хаски. Хозяин заявил, что сонный охранник ничего не предпринял бы, даже если бы в дом проник посторонний.

Спящий хаски рассмешил интернет-пользователей до слез. Многие захотели поменяться с ним местами: «Аххахаха, чтоб я так жил».

«Осторожно, во дворе злая собака. Сейчас выспится только», — шутят в Сети. Комментаторы пишут, что охранник спит, служба идет.

«Пес такой, наверное, думает: „К вам пришли, вы и смотрите“», — еще одна шутка про спящего хаски. При этом некоторые подписчики беспокоятся, как бы злоумышленники не вынесли из дома вместе с вещами и сонного собакена.

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