Хаски впервые видит щенка лабрадора. Видео-реакция

Хозяин познакомил щенка своих друзей с хаски. Они тут же подружились.

Милое видео опубликовал хозяин счастливых песиков, который ведет отдельный канал на YouTube milperthusky, посвященный своим собакам-хаски Милли (Millie) и Лоле (Lola).

Хозяин рассказал, что к нему приехали друзья с щенком лабрадора-ретривера, которого тот тут же решил познакомить с «семьей». По его словам, так как Милли уже была мамой, она очень хорошо приняла щенка, тут же начала с ним играть.

Лола потом тоже познакомилась с ретривером, и, так как она тоже щенок, то игралась с ним намного дольше.