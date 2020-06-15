15 июня 2020, 03:34
Хаски впервые видит щенка лабрадора. Видео-реакция
Хозяин познакомил щенка своих друзей с хаски. Они тут же подружились.
Милое видео опубликовал хозяин счастливых песиков, который ведет отдельный канал на YouTube milperthusky, посвященный своим собакам-хаски Милли (Millie) и Лоле (Lola).
Хозяин рассказал, что к нему приехали друзья с щенком лабрадора-ретривера, которого тот тут же решил познакомить с «семьей». По его словам, так как Милли уже была мамой, она очень хорошо приняла щенка, тут же начала с ним играть.
Лола потом тоже познакомилась с ретривером, и, так как она тоже щенок, то игралась с ним намного дольше.