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    26 апреля 2022, 22:55

    Хакер Варской заявил, что Россия не нуждается в иностранных IT-специалистах

    Арина Бобкова

    Россия нуждается в иностранных IT-специалистах. Таким мнением поделился российский хакер Александр Варской. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

    МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для иностранных сотрудников сферы IT. Причиной такого решения послужил отъезд российских специалистов.

    Варской подчеркнул, что массовый отъезд специалистов — временная ситуация. По его словам, в ближайшее время они вернутся назад. Из-за решения МВД и Минтруда может возникнуть переизбыток кадров. Кроме того, пояснил эксперт, привлечение иностранных специалистов может быть даже опасно.

    «Могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было», — пояснил он.