26 апреля 2022, 22:55
Хакер Варской заявил, что Россия не нуждается в иностранных IT-специалистах
Россия нуждается в иностранных IT-специалистах. Таким мнением поделился российский хакер Александр Варской. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для иностранных сотрудников сферы IT. Причиной такого решения послужил отъезд российских специалистов.
Варской подчеркнул, что массовый отъезд специалистов — временная ситуация. По его словам, в ближайшее время они вернутся назад. Из-за решения МВД и Минтруда может возникнуть переизбыток кадров. Кроме того, пояснил эксперт, привлечение иностранных специалистов может быть даже опасно.
«Могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было», — пояснил он.