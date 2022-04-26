Хакер Варской заявил, что Россия не нуждается в иностранных IT-специалистах

Россия нуждается в иностранных IT-специалистах. Таким мнением поделился российский хакер Александр Варской. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для иностранных сотрудников сферы IT. Причиной такого решения послужил отъезд российских специалистов.

Варской подчеркнул, что массовый отъезд специалистов — временная ситуация. По его словам, в ближайшее время они вернутся назад. Из-за решения МВД и Минтруда может возникнуть переизбыток кадров. Кроме того, пояснил эксперт, привлечение иностранных специалистов может быть даже опасно.

«Могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было», — пояснил он.