05 февраля 2020, 14:04
Гузеева пожалела «жениха» и обругала его бывшую жену
Лариса Гузеева в выпуске программы «Давай поженимся» слишком активно посочувствовала 43-летнего «жениху», который рассказал о тяжелом разводе. Она обругала его бывшую жену. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По данным телеканала «Царьград», мужчина рассказал, что его экс-супруга якобы изменяла ему, а потом ушла к любовнику, забрала все имущество и не дает видеться с детьми. Теперь, по его словам, женщина звонит ему по ночам и желает смерти.
Гузеева настолько впечатлилась этой истории, что отреагировала чересчур эмоционально.
«Она просто дура! Снежана, ты конченая! Что ты звонишь ночью? Красавец муж, это ты ку-ку!», — возмутилась она.