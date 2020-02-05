Гузеева пожалела «жениха» и обругала его бывшую жену

По данным телеканала «Царьград», мужчина рассказал, что его экс-супруга якобы изменяла ему, а потом ушла к любовнику, забрала все имущество и не дает видеться с детьми. Теперь, по его словам, женщина звонит ему по ночам и желает смерти.

Гузеева настолько впечатлилась этой истории, что отреагировала чересчур эмоционально.

«Она просто дура! Снежана, ты конченая! Что ты звонишь ночью? Красавец муж, это ты ку-ку!», — возмутилась она.