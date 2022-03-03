Более десяти команд примут участие в соревнованиях оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО

ХХVI традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО состоятся в Надыме в период с 12 по 13 марта. В этом году в конкурсе примут участие 14 команд. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Во время конкурса состоится обширная культурная программа. Зрители смогут посмотреть за спортивными соревнованиями. Часть мероприятий будут посвящены сохранению здоровья жителей региона.

На данный момент в городе уже ведут подготовку к празднику. На площади у бульвара Стрижова приводят в порядок территорию, устанавливают трибуны и подиумы для торговли.