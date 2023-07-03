Интересное 03 июля 2023, 17:29 Губернатор Кожемяко поздравил Владивосток с днем рождения

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил Владивосток с днем рождения. Он заявил, что город продолжает активно развиваться. Об этом сообщил «Золотой рог».

Губернатор отметил, что город активно использует свой потенциал для развития. По его словам, администрация прикладывает все усилия, чтобы Владивосток вписался в объявленный президентом России курс на Восток.

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Кожемяко заявил, что город подтверждает свой статус культурной и молодежной столицы восточной части России.